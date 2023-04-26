Пять человек погибли в ДТП в Иркутской области
- РИА Новости
Об этом Кобзев написал в своём Telegram.
«Сегодня в Иркутском районе на территории Марковского муниципального образования произошла серьёзная авария. Погибли пять человек, из них двое детей», — сообщил он.
По его словам, в настоящий момент правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
«Выражаю соболезнования родственникам и близким погибших», — добавил губернатор.
Ранее стало известно, что один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП с автобусом в Башкирии.