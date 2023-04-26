Пять человек погибли в ДТП в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что пять человек, включая двоих детей, погибли в результате аварии в Марковском муниципальном образовании.

Об этом Кобзев написал в своём Telegram.

«Сегодня в Иркутском районе на территории Марковского муниципального образования произошла серьёзная авария. Погибли пять человек, из них двое детей», — сообщил он.

По его словам, в настоящий момент правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Выражаю соболезнования родственникам и близким погибших», — добавил губернатор.

Ранее стало известно, что один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП с автобусом в Башкирии.