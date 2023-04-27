Психолог Митрохина посоветовала родителям не давить на детей из-за экзаменов

Практический психолог Елена Митрохина посоветовала родителям не давить на детей своими ожиданиями и перегружать дополнительными занятиями в преддверии экзаменов.

«Вместо этого помогите ему создать план учёбы, научите эффективно распределять время на подготовку, обед, прогулку, хобби, совместный семейный досуг, игры. Такое переключение необходимо для неосознанного снятия стресса», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, важно помнить о здоровом образе жизни — соблюдать режим сна, правильно питаться, заниматься спортом.

«Сделайте всё возможное, чтобы ребёнок чувствовал — вы всегда будете рядом и поддержите в любой ситуации. Даже если он сдаст тестирование не самым удачным образом», — отметила Митрохина.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.