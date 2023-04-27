Путин поручил создать в России музеи, посвящённые событиям спецоперации

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В России появятся музеи, посвящённые событиям специальной военной операции и подвигам её участников. Поручение об этом дал президент Владимир Путин.
Путин поручил создать в России музеи, посвящённые событиям спецоперации
  • РИА Новости

«Обеспечить создание музеев (региональных, муниципальных, на базе образовательных организаций), посвящённых событиям специальной военной операции и подвигам её участников», — говорится в перечне поручений.

Такое поручение дано Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минобороны и Ассоциации «Российское историческое общество».

Ранее в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого в Севастополе открылась выставка «Мы вместе», посвящённая воссоединению Крыма с Россией.

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