Путин поручил создать в России музеи, посвящённые событиям спецоперации
- РИА Новости
«Обеспечить создание музеев (региональных, муниципальных, на базе образовательных организаций), посвящённых событиям специальной военной операции и подвигам её участников», — говорится в перечне поручений.
Такое поручение дано Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минобороны и Ассоциации «Российское историческое общество».
Ранее в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого в Севастополе открылась выставка «Мы вместе», посвящённая воссоединению Крыма с Россией.