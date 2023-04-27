ФСБ задержала гражданина России Расулова по делу о госизмене
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, в Лефортовский суд поступил запрос заключить его под стражу.
Решение по ходатайству судом пока не принято.
Расулову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена»).
Ранее в Белгородской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Твери 2003 года рождения, который пытался незаконно пересечь границу и присоединиться к украинской армии для ведения боевых действий против России.