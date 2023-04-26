В Белгородской области задержан житель Твери, который пытался присоединиться к ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщила ФСБ.
«Житель г. Твери намеревался незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации с целью перехода на сторону ВСУ для участия в составе украинского вооружённого формирования «Легион «Свобода России», — цитирует спецслужбу РИА Новости.
Молодой человек собирал информацию о боевых действиях на приграничной территории Украины и разработал себе маршрут, он также планировал поджечь военкомат в одном из городов в центральной части России.
В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене.
Задержание было проведено совместно с Пограничным управлением ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.
Также в Москве силовики пресекли деятельность мошеннических кол-центров, действовавших в интересах ВСУ.