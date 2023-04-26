В Белгородской области задержан житель Твери, который пытался присоединиться к ВСУ

В Белгородской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Твери 2003 года рождения, который пытался незаконно пересечь границу и присоединиться к украинской армии для ведения боевых действий против России.

Об этом сообщила ФСБ.

«Житель г. Твери намеревался незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации с целью перехода на сторону ВСУ для участия в составе украинского вооружённого формирования «Легион «Свобода России», — цитирует спецслужбу РИА Новости.

Молодой человек собирал информацию о боевых действиях на приграничной территории Украины и разработал себе маршрут, он также планировал поджечь военкомат в одном из городов в центральной части России.

В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене.

Задержание было проведено совместно с Пограничным управлением ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

Также в Москве силовики пресекли деятельность мошеннических кол-центров, действовавших в интересах ВСУ.