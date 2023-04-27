В Севастополе ко Дню Победы раздадут 100 тысяч георгиевских ленточек

В Севастополе в рамках Международной акции «Георгиевская ленточка» будут раздавать георгиевские ленты. Ко Дню Победы планируется раздать 100 тыс. лент.

Акция реализуется севастопольским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» при поддержке городского правительства, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на администрацию города.

Открытие акции состоялось у мемориала героической обороны Севастополя 1941—1942 годов, где собрались представители добровольческих и молодёжных организаций. На мероприятии развернули георгиевскую ленту длиной 20 м.

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