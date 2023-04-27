В Севастополе ко Дню Победы раздадут 100 тысяч георгиевских ленточек

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В Севастополе в рамках Международной акции «Георгиевская ленточка» будут раздавать георгиевские ленты. Ко Дню Победы планируется раздать 100 тыс. лент.
В Севастополе ко Дню Победы раздадут 100 тысяч георгиевских ленточек
  • РИА Новости

Акция реализуется севастопольским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» при поддержке городского правительства, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на администрацию города.

Открытие акции состоялось у мемориала героической обороны Севастополя 1941—1942 годов, где собрались представители добровольческих и молодёжных организаций. На мероприятии развернули георгиевскую ленту длиной 20 м.

Ранее URA.RU сообщало, что актёр Александр Устюгов станет ведущим праздничного концерта в честь Дня Победы в Екатеринбурге.

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