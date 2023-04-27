ФСБ России опубликовала архивные документы о самоубийстве Гитлера

ФСБ России опубликовала архивные документы об обстоятельствах самоубийства лидера Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера.

Об этом информирует РИА Новости.

Документы представляют собой рассказы бывшего командира миномётного полка Артура Шварца, который сидел в одной камере с адъютантом фюрера Отто Гюнше.

По словам Гюнше, «в последнее время Гитлер держал себя так, что можно было подумать, что его душевное равновесие совершенно сломлено».

«Гитлер заявил, что он ни в каком случае не хочет попасть в плен, ни живым, ни мёртвым и поэтому намерен покончить жизнь самоубийством», — рассказал Шварц.

Ранее ФСБ рассекретила документы, согласно которым боевики польской Армии Крайовой, руководство которой осуществляло эмигрантское правительство в Лондоне, вплоть до полного краха Третьего рейха активно сотрудничали с гитлеровцами против СССР.