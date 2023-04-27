Прокуратура начала проверку по факту обрушения стены строящегося дома в Татарстане

Пресс-служба прокуратуры проводит проверку по факту обрушения стены строящегося дома в ЖК «Светлый» в Пестречинском районе Татарстана.

Уточняется, что ЧП случилось 27 апреля на строительной площадке, расположенной в деревне Куюки Пестречинского района. На место уже выехал прокурор района Фанис Шайхаттаров.

«По факту случившегося организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в МЧС России заявили, что стена строящегося трёхэтажного дома обрушилась в Пестречинском районе Татарстана.