Прокуратура начала проверку по факту обрушения стены строящегося дома в Татарстане

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Пресс-служба прокуратуры проводит проверку по факту обрушения стены строящегося дома в ЖК «Светлый» в Пестречинском районе Татарстана.

Уточняется, что ЧП случилось 27 апреля на строительной площадке, расположенной в деревне Куюки Пестречинского района. На место уже выехал прокурор района Фанис Шайхаттаров.

«По факту случившегося организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в МЧС России заявили, что стена строящегося трёхэтажного дома обрушилась в Пестречинском районе Татарстана.

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