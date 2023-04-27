Стена строящегося трёхэтажного дома обрушилась в Татарстане

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В МЧС России заявили, что стена строящегося трёхэтажного дома обрушилась в Пестречинском районе Татарстана. Под завалами могут быть люди.
Стена строящегося трёхэтажного дома обрушилась в Татарстане
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Поступило сообщение об обрушении кирпичной кладки наружной стены строящегося трёхэтажного дома в деревне Куюки», — сказал собеседник.

По его словам, по предварительной информации, под завалами могут находиться люди. К работам на месте происшествия привлечены спасатели и кинологические расчёты.

Ранее сообщалось, что в посёлке Мирный в Крыму подросток погиб в результате обрушения стены в заброшенном здании.

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