Стена строящегося трёхэтажного дома обрушилась в Татарстане

В МЧС России заявили, что стена строящегося трёхэтажного дома обрушилась в Пестречинском районе Татарстана. Под завалами могут быть люди.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Поступило сообщение об обрушении кирпичной кладки наружной стены строящегося трёхэтажного дома в деревне Куюки», — сказал собеседник.

По его словам, по предварительной информации, под завалами могут находиться люди. К работам на месте происшествия привлечены спасатели и кинологические расчёты.

Ранее сообщалось, что в посёлке Мирный в Крыму подросток погиб в результате обрушения стены в заброшенном здании.