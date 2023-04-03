В Крыму проводят проверку по факту гибели подростка из-за обрушения стены

В посёлке Мирный в Крыму подросток погиб в результате обрушения стены в заброшенном здании.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл 31 марта. 15-летний мальчик находился вместе с друзьями.

По информации СК, подросток молотком ломал стену, а товарищи снимали его на видео. В какой-то момент стена обрушилась.

Прокуроры и следователи проводят проверку.

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