В Крыму проводят проверку по факту гибели подростка из-за обрушения стены
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Инцидент произошёл 31 марта. 15-летний мальчик находился вместе с друзьями.
По информации СК, подросток молотком ломал стену, а товарищи снимали его на видео. В какой-то момент стена обрушилась.
Прокуроры и следователи проводят проверку.
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