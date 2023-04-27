Более 550 кредитов по льготной ИТ-ипотеке выдали в марте 2023 года в Москве

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в марте 2023 года в Москве выдали 552 кредита по программе льготной ипотеки для сотрудников ИТ-сферы.

«В марте москвичи оформили рекордное количество ИТ-ипотек — 552 кредита на общую сумму около 6,6 млрд рублей. Это на 85% превышает показатели февраля по количеству кредитов и на 78% — по их объёму», — приводит слова заммэра «Москва 24».

Всего в период с мая 2022 года по март 2023-го в столице выдали 2466 кредитов на общую сумму 31,5 млрд рублей.

Ранее, по сообщениям НСН, Владимир Ефимов рассказал, что в Москве за 2022 год выдали 21,7 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 180,2 млрд рублей.