Банк ВТБ начал тестовую эксплуатацию пяти отечественных банкоматов в Москве
- РИА Новости
Об этом информирует РИАМО.
Банкоматы установили в пяти столичных точках. Техника не уступает по характеристикам аналогичному оборудованию иностранных производителей, подчеркнул Овчинский.
«Новые банкоматы полностью адаптированы к работе с банкнотами Банка России нового образца, имеют повышенные антивандальные характеристики и небольшие габариты при аналогичном функционале и лучших параметрах взломостойкости», — уточнил он.
Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход процесса импортозамещения в стране.