Банк ВТБ начал тестовую эксплуатацию пяти отечественных банкоматов в Москве

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что банк ВТБ начал тестирование новых банкоматов с функцией рециркуляции наличных. Банкоматы изготовил столичный производитель — корпорация SAGA.

Об этом информирует РИАМО.

Банкоматы установили в пяти столичных точках. Техника не уступает по характеристикам аналогичному оборудованию иностранных производителей, подчеркнул Овчинский.

«Новые банкоматы полностью адаптированы к работе с банкнотами Банка России нового образца, имеют повышенные антивандальные характеристики и небольшие габариты при аналогичном функционале и лучших параметрах взломостойкости», — уточнил он.

Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход процесса импортозамещения в стране.