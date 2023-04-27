Юрист Виноградов: пенсия может оказаться слишком маленькой из-за ошибки в расчётах

Член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что пенсия может оказаться маленькой в результате ошибки в расчётах.

Об этом пишет агентство «Прайм».

«Ошибка может произойти по вине работодателя, который не платил взносы за работника в Пенсионный фонд (с 1 января 2023 года — в Социальный фонд) или вносил их в меньшем размере», — объяснил он.

Виноградов добавил, что если такой факт установлен, работнику или пенсионеру следует сразу же обратиться в Соцфонд и одновременно в прокуратуру и после подтверждения «стаж и пенсионные выплаты будут пересчитаны».

19 апреля сообщалось, что Госдума приняла закон об увеличении до 2,8 млн с 1,4 млн рублей предельного размера гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям.

Уточняется, что изменения вносятся в закон о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).