Юрист Виноградов: пенсия может оказаться слишком маленькой из-за ошибки в расчётах

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Член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что пенсия может оказаться маленькой в результате ошибки в расчётах.

Об этом пишет агентство «Прайм».

«Ошибка может произойти по вине работодателя, который не платил взносы за работника в Пенсионный фонд (с 1 января 2023 года — в Социальный фонд) или вносил их в меньшем размере», — объяснил он.

Виноградов добавил, что если такой факт установлен, работнику или пенсионеру следует сразу же обратиться в Соцфонд и одновременно в прокуратуру и после подтверждения «стаж и пенсионные выплаты будут пересчитаны».

19 апреля сообщалось, что Госдума приняла закон об увеличении до 2,8 млн с 1,4 млн рублей предельного размера гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям.

Уточняется, что изменения вносятся в закон о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).

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