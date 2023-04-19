Госдума вдвое увеличила гарантийное возмещение по пенсионным накоплениям

Госдума приняла закон об увеличении до 2,8 млн с 1,4 млн рублей предельного размера гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям.

Как уточняет РИА Новости, изменения вносятся в закон о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).

Ранее Госдума приняла закон, который обязывает Социальный фонд России информировать застрахованных лиц, которые формируют пенсионные накопления в негосударственных фондах, о суммах накоплений на пенсионном счёте накопительной пенсии.

1 апреля стало известно, что социальные пенсии в России проиндексированы на 3,3%.