Госдума вдвое увеличила гарантийное возмещение по пенсионным накоплениям
- РИА Новости
Как уточняет РИА Новости, изменения вносятся в закон о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).
Ранее Госдума приняла закон, который обязывает Социальный фонд России информировать застрахованных лиц, которые формируют пенсионные накопления в негосударственных фондах, о суммах накоплений на пенсионном счёте накопительной пенсии.
1 апреля стало известно, что социальные пенсии в России проиндексированы на 3,3%.