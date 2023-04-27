«Известия»: Роспотребнадзор начал проверку продукции Johnson & Johnson

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Роспотребнадзор начал проверку информации о том, что продукция компании Johnson & Johnson может вызывать рак.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что Роспотребнадзор обратил внимание на публикацию сведений о возможных рисках, связанных с использованием присыпки.

«Службой организована работа по проверке достоверности этой информации в порядке, установленном федеральными законами «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О техническом регулировании», — сказано в материале.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

В конце марта сообщалось, что Johnson & Johnson приостанавливает ввоз средств личной гигиены на территорию России.

В компании также подтвердили обязательства по поставке лекарств и медицинского оборудования в Россию.

Газета The Wall Street journal сообщила, что американская компания Johnson & Johnson приняла решение сократить объёмы производства своей вакцины от коронавируса.

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