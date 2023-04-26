Опубликованы первые кадры с места крушения МиГ-31 в Мурманской области

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Опубликованы первые кадры с места крушения истребителя МиГ-31 под Мончегорском в Мурманской области. Как рассказали RT очевидцы, самолёт упал в озеро примерно в 70 м от берега.
Опубликованы первые кадры с места крушения МиГ-31 в Мурманской области
  • РИА Новости

«У нас рядом с озером Имандра в посёлке Риж-Губа есть что-то вроде турбазы, и там пирс около неё. Обломки не горят, так как упали в воду. Слава богу, никто не пострадал», — сообщила сотрудница местной турбазы.

Другой очевидец рассказал, что корпус самолёта пробил лёд, он лежит на дне озера.

По его словам, он видел парашюты катапультировавшихся пилотов.

«Мы находимся на пригорке, и я видел визуально их белые парашюты вдалеке на деревьях — там у нас горы небольшие и лес», — сказал он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что самолёт МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области в ходе учебного полёта.

Пилотов после катапультирования оперативно эвакуировал вертолёт поисково-спасательной службы, угрозы их жизни и здоровью нет, уточнили в министерстве.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что лётчики уводили истребитель от города, они герои.

Чибис добавил, что лётчиков осмотрели медики, им не потребовалась госпитализация.

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