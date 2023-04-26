Губернатор: лётчики упавшего в Мурманской области МиГ-31 уводили самолёт от города

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Лётчики упавшего в районе Мончегорска Мурманской области военного самолёта МиГ-31 уводили истребитель от города, они герои. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис.
Губернатор: лётчики упавшего в Мурманской области МиГ-31 уводили самолёт от города
  • РИА Новости

По его словам, упавший самолёт не нанёс никакого ущерба инфраструктуре.

«Лётчики — герои, они отводили этот самолёт от населённого пункта, с чем успешно справились», — сказал глава региона в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Чибис добавил, что лётчиков осмотрели медики, им не потребовалась госпитализация.

Ранее в Минобороны России сообщили, что самолёт МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области в ходе учебного полёта.

Пилотов после катапультирования оперативно эвакуировал вертолёт поисково-спасательной службы, угрозы их жизни и здоровью нет, уточнили в министерстве.

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