Губернатор: лётчики упавшего в Мурманской области МиГ-31 уводили самолёт от города
- РИА Новости
По его словам, упавший самолёт не нанёс никакого ущерба инфраструктуре.
«Лётчики — герои, они отводили этот самолёт от населённого пункта, с чем успешно справились», — сказал глава региона в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Чибис добавил, что лётчиков осмотрели медики, им не потребовалась госпитализация.
Ранее в Минобороны России сообщили, что самолёт МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области в ходе учебного полёта.
Пилотов после катапультирования оперативно эвакуировал вертолёт поисково-спасательной службы, угрозы их жизни и здоровью нет, уточнили в министерстве.