Губернатор: лётчики упавшего в Мурманской области МиГ-31 уводили самолёт от города

Лётчики упавшего в районе Мончегорска Мурманской области военного самолёта МиГ-31 уводили истребитель от города, они герои. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис.

По его словам, упавший самолёт не нанёс никакого ущерба инфраструктуре.

«Лётчики — герои, они отводили этот самолёт от населённого пункта, с чем успешно справились», — сказал глава региона в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Чибис добавил, что лётчиков осмотрели медики, им не потребовалась госпитализация.

Ранее в Минобороны России сообщили, что самолёт МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области в ходе учебного полёта.

Пилотов после катапультирования оперативно эвакуировал вертолёт поисково-спасательной службы, угрозы их жизни и здоровью нет, уточнили в министерстве.