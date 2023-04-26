В Госдуму внесли проект об ответственности за работу незарегистрированных НПО

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ответственности за создание и участие в работе не зарегистрированных в России филиалов иностранных НПО.

Глава комиссии по невмешательству в дела России Василий Пискарёв пояснил, что предлагается установить административную ответственность за участие в деятельности иностранной НПО, сведения о структурных подразделениях которой отсутствуют в реестре Минюста.

Также депутаты предлагают установить уголовную ответственность за организацию работы незарегистрированной иностранной НПО и за участие в её работе для тех, кто ранее подвергался административному наказанию за это.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее сообщил, что зарубежные НПО используют иностранных трудовых мигрантов для разжигания национализма и сепаратизма на Северном Кавказе.