В Госдуму внесли проект об ответственности за работу незарегистрированных НПО

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Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ответственности за создание и участие в работе не зарегистрированных в России филиалов иностранных НПО.
В Госдуму внесли проект об ответственности за работу незарегистрированных НПО
  • РИА Новости

Глава комиссии по невмешательству в дела России Василий Пискарёв пояснил, что предлагается установить административную ответственность за участие в деятельности иностранной НПО, сведения о структурных подразделениях которой отсутствуют в реестре Минюста.

Также депутаты предлагают установить уголовную ответственность за организацию работы незарегистрированной иностранной НПО и за участие в её работе для тех, кто ранее подвергался административному наказанию за это.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее сообщил, что зарубежные НПО используют иностранных трудовых мигрантов для разжигания национализма и сепаратизма на Северном Кавказе.

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