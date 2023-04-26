В Подмосковье предупредили о пожарной опасности 26—27 апреля

По данным регионального Комлесхоза, на большей части Московской области 26—27 апреля ожидается I класс пожарной опасности, но в некоторых районах будут действовать II и III классы.

Наиболее небезопасными местами с этой точки зрения станут Бородинское, Виноградовское, Звенигородское, Клинское, Наро-Фоминское, Ступинское лесничества и лесничество «Русский лес», передаёт телеканал «360».

II класс опасности ожидают в Талдоме, III — в Волоколамске, Дмитрове, Егорьевске и Ногинске.

27 апреля опасность сохранится в лесничествах Истры, Клина, Наро-Фоминска, в «Русском лесе» и Бородинском.

Вместе с тем стало известно, что за минувшие сутки пожарные в Удмуртии 15 раз выезжали на возгорания. Каждый третий пожар был ландшафтным: горел сухостой на большой площади, сообщает udm-info.ru со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

Всего в этом году в регионе произошло 172 ландшафтных пожара на общей площади более 657 га, уточнили в ведомстве.

Ранее режим повышенной готовности ввели в Свердловской области в связи с пожарами. Об этом говорится в заявлении администрации региона.