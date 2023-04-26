Депутат Тумусов: меры по запрету вейпов для детей полезны для сохранения их здоровья

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал одобрение Советом Федерации закона об ужесточении правил оборота вейпов. Документ подразумевает запрет продажи всех подобных устройств, в том числе безникотиновых, несовершеннолетним.

Тумусов напомнил, что вопрос запрета вейпов для детей поднимался давно.

Как пояснил депутат, производители могут менять их состав, проводить разного рода маркетинговые операции для продвижения этой продукции для детей, что опасно.

«И это доказано. И то, что Совет Федерации одобрил этот закон, — это очень хорошо. Я думаю, что президент России Владимир Путин этот закон тоже подпишет и он будет работать», — отметил парламентарий.

По словам собеседника RT, сейчас идёт работа по определению мер ответственности за нарушение запрета.

«Я думаю, в мае или максимум в июне они должны быть внесены и будут приняты, тогда получатся полноценные меры законодательного характера. Это очень полезно для сохранения здоровья наших детей», — добавил он.

Ранее Совфед одобрил закон о запрете продажи детям любых вейпов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних будет касаться и аналогичных устройств, рекламы, размещения на полках магазинов.