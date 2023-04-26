Песков: указ Путина об ответных мерах стал реакцией на незаконное изъятие активов Западом

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Указ президента России Владимира Путина об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом зеркально отражает действия, которые предпринимают недружественные страны.
Песков: указ Путина об ответных мерах стал реакцией на незаконное изъятие активов Западом
  • РИА Новости

«Указ является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые у них направлены на создание нормативной базы для фактического изъятия активов у российских компаний за рубежом», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Инициатива Путина зеркально отражает отношение правительств Запада к зарубежным активам России, отметил он.

«Потому что в ряде государств наблюдается планомерный переход от временного управления к фактической конфискации», — сказал пресс-секретарь президента.

При этом российский указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов, подчеркнул Песков, добавив, что первоначальные собственники при этом больше не смогут принимать управленческие решения.

25 апреля президент подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предусматривает введение временного управления в отношении имущества иностранцев.

Временное управление имуществом прекращается по решению президента. В качестве временного управляющего Путин поручил определить Росимущество.

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