Песков: указ Путина об ответных мерах стал реакцией на незаконное изъятие активов Западом
- РИА Новости
«Указ является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые у них направлены на создание нормативной базы для фактического изъятия активов у российских компаний за рубежом», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Инициатива Путина зеркально отражает отношение правительств Запада к зарубежным активам России, отметил он.
«Потому что в ряде государств наблюдается планомерный переход от временного управления к фактической конфискации», — сказал пресс-секретарь президента.
При этом российский указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов, подчеркнул Песков, добавив, что первоначальные собственники при этом больше не смогут принимать управленческие решения.
25 апреля президент подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предусматривает введение временного управления в отношении имущества иностранцев.
Временное управление имуществом прекращается по решению президента. В качестве временного управляющего Путин поручил определить Росимущество.