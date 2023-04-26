МВД: пожар в посёлке Сосьва в Свердловской области мог произойти из-за тления на лесопилке

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Причиной пожара в посёлке Сосьва в Свердловской области мог стать тлевший опил на территории местного лесоперерабатывающего предприятия. Об этом, как пишет РИА Новости, рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
МВД: пожар в посёлке Сосьва в Свердловской области мог произойти из-за тления на лесопилке
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«По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, пожар вспыхнул из-за тлевшего на территории лесоперерабатывающего предприятия опила», — отметил он.

По его словам, резкий порыв ветра мог послужить причиной распространения огня.

Почти до 200 выросло количество сгоревших строений в посёлках на Урале.

Также сообщалось, что на железнодорожной станции Сосьва в Свердловской области в результате пожара сгорели восемь вагонов с пиломатериалами.

Ранее URA.RU проинформировало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за пожаров.

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