МВД: пожар в посёлке Сосьва в Свердловской области мог произойти из-за тления на лесопилке
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«По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, пожар вспыхнул из-за тлевшего на территории лесоперерабатывающего предприятия опила», — отметил он.
По его словам, резкий порыв ветра мог послужить причиной распространения огня.
Почти до 200 выросло количество сгоревших строений в посёлках на Урале.
Также сообщалось, что на железнодорожной станции Сосьва в Свердловской области в результате пожара сгорели восемь вагонов с пиломатериалами.
Ранее URA.RU проинформировало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за пожаров.