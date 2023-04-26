Мишустин сообщил о беседах с Путиным по поводу новой модели госуправления

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным новую модель государственного управления.

Соответствующее заявление он сделал, выступая перед участниками марафона «Знание».

«Мы обсуждали с президентом, как перестроить модель управления, чтобы она эффективно работала на повышение качества жизни каждого человека в стране, и для этого в том числе перешли от экспертного принятия решений к принятию решений на основе достоверных данных», — цитирует его ТАСС.

Как он пояснил, смысл идеи заключается в том, что надо получать данные напрямую от первоисточника, минуя посредников.

Также, по словам премьера, сразу же надо принимать во внимание изменения ситуации, отклонения от планов, от прогнозов.

«Не ломать то, что работает. По сути, создать платформенную модель государственного управления», — отметил глава правительства.

Ранее Мишустин заявил о стратегической конкуренции между странами за умы людей.

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