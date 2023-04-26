Мишустин заявил о стратегической конкуренции между странами за умы людей

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о стратегической конкуренции между странами за умы людей.

Соответствующее заявление он сделал, выступая перед участниками марафона «Знание».

«Стратегическая конкуренция между государствами идёт за умы людей, за культуру, за образ мыслей. Мы видим, например, как это происходит в Европе, где сейчас уничтожают памятники советским воинам, учат детей по искажающим события учебникам истории и стремятся насадить эти ложные знания близким нам народам», — цитирует заявление премьера ТАСС.

Ранее Мишустин заявил о задаче добиться технологической независимости России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить