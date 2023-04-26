Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о стратегической конкуренции между странами за умы людей.

Соответствующее заявление он сделал, выступая перед участниками марафона «Знание».

«Стратегическая конкуренция между государствами идёт за умы людей, за культуру, за образ мыслей. Мы видим, например, как это происходит в Европе, где сейчас уничтожают памятники советским воинам, учат детей по искажающим события учебникам истории и стремятся насадить эти ложные знания близким нам народам», — цитирует заявление премьера ТАСС.

Ранее Мишустин заявил о задаче добиться технологической независимости России.