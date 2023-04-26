По делу Навального об экстремизме в розыск объявлены 11 человек

Следователь в Басманном суде заявил, что 11 человек находятся в международном розыске по делу об экстремизме в отношении Алексея Навального.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление следователя в суде.

Вместе с этим сам Навальный во время заседания заявил, что в отношении него из дела об экстремизме выделено новое дело по терроризму. По его словам, об этом ему рассказал следователь.

Он также добавил, что по этому делу, согласно имеющейся у него информации, его будет «судить военный суд».

Как ранее сообщал RT, Алексей Навальный, отбывающий наказание по делам о мошенничестве и неуважении к суду, стал фигурантом нового уголовного дела. Ему инкриминируют призывы к терроризму и координацию экстремистского сообщества.