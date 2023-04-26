Мишустин заявил об уверенном восстановлении экономики России
«Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается. Теперь даже международные организации прогнозируют нам более позитивную динамику в ближайшие два года», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления на марафоне «Знание».
Мишустин напомнил, что Международный валютный фонд улучшил оценку по приросту экономики России почти в два раза.
Ранее российский премьер заявил, что российская экономика справилась с вызовами пандемии и беспрецедентных санкций.
По данным МВФ, рост ВВП России в текущем году прогнозируется на уровне 0,7%.