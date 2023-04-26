Мишустин заявил об уверенном восстановлении экономики России

Экономика России уверенно восстанавливается, международные организации говорят о позитивной динамике на ближайшие два года. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается. Теперь даже международные организации прогнозируют нам более позитивную динамику в ближайшие два года», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления на марафоне «Знание».

Мишустин напомнил, что Международный валютный фонд улучшил оценку по приросту экономики России почти в два раза.

Ранее российский премьер заявил, что российская экономика справилась с вызовами пандемии и беспрецедентных санкций.

По данным МВФ, рост ВВП России в текущем году прогнозируется на уровне 0,7%.