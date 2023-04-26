Доцент РУДН: ряд выплат россияне могут получить лишь при самостоятельной подаче документов

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Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил, что некоторые выплаты в России можно получить только после самостоятельной подачи документов.
Доцент РУДН: ряд выплат россияне могут получить лишь при самостоятельной подаче документов
  • РИА Новости

Как он отметил в беседе с агентством «Прайм», о подобных выплатах и деталях их получения знают далеко не все.

Например, некоторые выплаты на детей положены только многодетным и малообеспеченным, и для получения данных средств необходимо собрать бумаги, чтобы подтвердить соответствующий статус. В данном случае при начислении денег важны сразу несколько факторов: доход, который приходится на каждого члена семьи, общее количество детей, не достигших совершеннолетия, возраст и работа родителей.

Вместе с этим на определённые разовые выплаты могут рассчитывать и пенсионеры. Так, например, при достижении юбилея в официальном браке 50 лет и более может быть назначена выплата в диапазоне от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. В зависимости от региона могут быть назначены выплаты пенсионеру, в том числе ко дню рождения, если это юбилейная дата.

Ранее юрист, эксперт по трудовому праву, налоговый консультант компании «Бридж Групп» Валентина Яковлева дала советы по оформлению налогового вычета.

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