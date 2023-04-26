В Тюмени два человека погибли, попав под пассажирский поезд

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Мужчина и женщина, переходившие железную дорогу в запрещённом месте, погибли, попав под пассажирский поезд.

«В 19:46 мск на 2136-м километре в городе Тюмени пассажирским поездом №11 сообщением Новый Уренгой — Москва смертельно травмированы мужчина и женщина», — приводит РИА Новости сообщение Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Отмечается, что пострадавшие переходили железную дорогу в запрещённом месте, на расстоянии примерно 20 м от железнодорожного перехода.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области расследуют обстоятельства гибели 14-летней девочки, которую сбил скоростной поезд.

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