Пушилин: уровни тарифов в новых регионах достигнут среднероссийских в течение 10 лет

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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что показатели тарифов в новых регионах России в течение десяти лет достигнут среднероссийских.

Он отметил, что российский премьер-министр Марат Хуснуллин провёл совещание по теме социально-экономического развития республики.

«Хуснуллин подчеркнул, что на уровне президента России принято решение: тарифы на новых территориях достигнут среднероссийских в течение десяти лет», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Ранее Хуснуллин заявил, что все запланированные работы по восстановлению новых регионов в 2022 году были выполнены, а в ряде случаев даже перевыполнены.

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