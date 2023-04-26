Пушилин: уровни тарифов в новых регионах достигнут среднероссийских в течение 10 лет

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что показатели тарифов в новых регионах России в течение десяти лет достигнут среднероссийских.

Он отметил, что российский премьер-министр Марат Хуснуллин провёл совещание по теме социально-экономического развития республики.

«Хуснуллин подчеркнул, что на уровне президента России принято решение: тарифы на новых территориях достигнут среднероссийских в течение десяти лет», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Ранее Хуснуллин заявил, что все запланированные работы по восстановлению новых регионов в 2022 году были выполнены, а в ряде случаев даже перевыполнены.