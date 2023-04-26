Два Ту-160 провели 14-часовой полёт над Баренцевым и Норвежским морями

Два стратегических ракетоносца Ту-160 провели 14-часовой полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщает Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей продолжительностью более 14 часов», — говорится в сообщении военного ведомства.

Была проведена ночная и дневная дозаправка в воздухе.

Сопровождение осуществляли истребители МиГ-31.

Ранее стало известно, что казанский авиастроительный завод имени Горбунова наращивает выпуск новых стратегических ракетоносцев Ту-160М.