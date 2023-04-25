Глава Чечни Кадыров встретился с основателем ЧВК «Вагнер» Пригожиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, они обсудили «горячие вопросы» международного характера.

Об этом чеченский лидер сообщил в своём Telegram-канале.

«С Евгением Викторовичем нам всегда есть о чем поговорить, всё-таки у нас очень много схожих интересов», — отметил он.

Кадыров не стал раскрывать подробности общения с Пригожиным, но о результатах скоро станет известно.

«Обсуждали самую актуальную повестку», — подчеркнул он.

Политик также отметил, что на фотографии у них с Пригожиным радостные лица, потому что они долго смеялись над западными санкциями.

В феврале Кадыров сообщил, что серьёзно задумался о планах создать частную военную компанию после завершения работы на государственной службе.