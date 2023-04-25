Глава Чечни Кадыров встретился с основателем ЧВК «Вагнер» Пригожиным
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- © Рамзан Кадыров
Об этом чеченский лидер сообщил в своём Telegram-канале.
«С Евгением Викторовичем нам всегда есть о чем поговорить, всё-таки у нас очень много схожих интересов», — отметил он.
Кадыров не стал раскрывать подробности общения с Пригожиным, но о результатах скоро станет известно.
«Обсуждали самую актуальную повестку», — подчеркнул он.
Политик также отметил, что на фотографии у них с Пригожиным радостные лица, потому что они долго смеялись над западными санкциями.
В феврале Кадыров сообщил, что серьёзно задумался о планах создать частную военную компанию после завершения работы на государственной службе.