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Кадыров сообщил о планах создать частную военную компанию после окончания госслужбы

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что серьёзно задумался о планах создать частную военную компанию после завершения работы на государственной службе.
Кадыров сообщил о планах создать частную военную компанию после окончания госслужбы
  • РИА Новости

Об этом глава Чечни написал в Telegram.

Кадыров отметил необходимость существования подобных формирований.

«Поэтому я всерьёз планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину (основателю ЧВК «Вагнер». — RT) и создать частную военную компанию», — отметил он.

Кадыров выразил уверенность, что у него всё получится.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК взяли под контроль село Парасковиевка на севере от Артёмовска.

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