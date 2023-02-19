Кадыров сообщил о планах создать частную военную компанию после окончания госслужбы

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что серьёзно задумался о планах создать частную военную компанию после завершения работы на государственной службе.

Об этом глава Чечни написал в Telegram.

Кадыров отметил необходимость существования подобных формирований.

«Поэтому я всерьёз планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину (основателю ЧВК «Вагнер». — RT) и создать частную военную компанию», — отметил он.

Кадыров выразил уверенность, что у него всё получится.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК взяли под контроль село Парасковиевка на севере от Артёмовска.