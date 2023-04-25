МЧС: число горящих строений в посёлке Сосьва в Свердловской области увеличилось до 50

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Число горящих строений в посёлке Сосьва в Свердловской области увеличилось до 50.
МЧС: число горящих строений в посёлке Сосьва в Свердловской области увеличилось до 50
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На данный момент огнём охвачено порядка 50 строений», — заявили в ведомстве.

Введён режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в МЧС сообщили, что в посёлке Таёжный Махнёвского муниципального образования Свердловской области произошёл пожар в 21 доме, в том числе в 16 жилых.

В связи с возгоранием 27 человек были доставлены в пункт временного размещения.

Кроме того, в ряде районов Свердловской области объявили экстренное предупреждение на 26 и 27 апреля о четвёртом классе горимости леса.

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