В посёлке Таёжный в Свердловской области произошёл пожар в 21 доме, в том числе в 16 жилых
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении областного ГУ МЧС.
В числе эвакуированных трое детей.
В тушении пожара участвуют более 30 человек, задействовано десять единиц техники.
Кроме того, МЧС России направило к месту ЧП вертолёт Ми-8 с водосливным устройством.
Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил об эвакуации людей из-за возможного распространения огня в селе Баляга Петровск-Забайкальского района Забайкальского края.