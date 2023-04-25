В посёлке Таёжный в Свердловской области произошёл пожар в 21 доме, в том числе в 16 жилых

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В посёлке Таёжный Махнёвского муниципального образования Свердловской области произошёл пожар в 21 доме, в том числе в 16 жилых. В связи с возгоранием 27 человек были доставлены в пункт временного размещения.
В посёлке Таёжный в Свердловской области произошёл пожар в 21 доме, в том числе в 16 жилых
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении областного ГУ МЧС.

В числе эвакуированных трое детей.

В тушении пожара участвуют более 30 человек, задействовано десять единиц техники.

Кроме того, МЧС России направило к месту ЧП вертолёт Ми-8 с водосливным устройством.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил об эвакуации людей из-за возможного распространения огня в селе Баляга Петровск-Забайкальского района Забайкальского края.

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