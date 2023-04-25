В посёлке Таёжный в Свердловской области произошёл пожар в 21 доме, в том числе в 16 жилых

В посёлке Таёжный Махнёвского муниципального образования Свердловской области произошёл пожар в 21 доме, в том числе в 16 жилых. В связи с возгоранием 27 человек были доставлены в пункт временного размещения.

РИА Новости