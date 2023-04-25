АвтоВАЗ с 1 мая повысит цены на автомобили LADA в среднем на 2%

АвтоВАЗ с 1 мая повысит цены на автомобили LADA в среднем на 2%. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

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© Elena Mayorova