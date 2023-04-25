АвтоВАЗ с 1 мая повысит цены на автомобили LADA в среднем на 2%
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Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия».
Соколов ответил на вопрос о возможном повышении стоимости машин с 1 мая.
«В среднем на 2%», — сказал он.
Также глава компании добавил, что общий рост цен на автомобили АвтоВАЗа не превысит прогнозируемый уровень инфляции в стране в 2023 году.
Ранее Соколов заявил, что компания рассматривает возможность сборки автомобилей LADA Vesta в Узбекистане.