АвтоВАЗ с 1 мая повысит цены на автомобили LADA в среднем на 2%

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АвтоВАЗ с 1 мая повысит цены на автомобили LADA в среднем на 2%. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова.
АвтоВАЗ с 1 мая повысит цены на автомобили LADA в среднем на 2%
  • globallookpress.com
  • © Elena Mayorova

Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия».

Соколов ответил на вопрос о возможном повышении стоимости машин с 1 мая. 

«В среднем на 2%», — сказал он.

Также глава компании добавил, что общий рост цен на автомобили АвтоВАЗа не превысит прогнозируемый уровень инфляции в стране в 2023 году.

Ранее Соколов заявил, что компания рассматривает возможность сборки автомобилей LADA Vesta в Узбекистане.

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