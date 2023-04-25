Суд 2 мая вернётся к прениям по делу, связанному с убийством Дарьи Дугиной

Пролетарский районный суд Тулы отложил на 2 мая прения сторон по делу о подделке документа, который использовался подозреваемыми в убийстве журналистки Дарьи Дугиной.

Об этом сообщает РИА Новости.

Прения сторон начались в суде 25 апреля, речь идёт о деле Андрея Кузнецова и Александра Сучкова. К материалам дела были приобщены личные характеристики подсудимых.

Адвокат Сучкова Александр Лучин обратился с ходатайством о переносе заседания ещё на неделю, потому что не успел ознакомиться с материалами дела из-за занятости по другому процессу. Второй фигурант, его адвокат и гособвинитель высказались за продолжение прений.

«Суд, выслушав ходатайство, мнение участников процесса, постановил: заявленное защитником Лучиным ходатайство удовлетворить, в целях соблюдения прав на защиту подсудимого Сучкова предоставить защитнику время для подготовки к прениям, судебное заседание отложить на 2 мая 2023 года, на 14:30», — сказала судья Нина Панарина.

Ранее два фигуранта уголовного дела о подделке документа, который использовался при организации убийства Дугиной, частично признали свою вину.

Кузнецова и Сучкова обвиняют по статье 327 УК России о подделке документов с целью облегчить совершение другого преступления. Им грозит лишение свободы до четырёх лет или принудительные работы на тот же срок.

Убийство Дарьи Дугиной было совершено 20 августа 2022 года. Под днище её автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство. Оно сработало, когда Дарья ехала на машине с фестиваля «Традиция» в Подмосковье.