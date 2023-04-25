Минобороны: штурмовые отряды продолжают уничтожать ВСУ в западной части Артёмовска

Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды продолжают уничтожать военных Вооружённых сил Украины в западной части Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

Отмечается, что за сутки российская авиация совершила девять вылетов в районе Артёмовска, а артиллерия выполнила 62 огневые задачи в интересах поддержки штурмовых отрядов.

Кроме того, по информации оборонного ведомства, российские ВДВ и авиация пресекли попытки украинских бойцов перебросить резервы в Артёмовск.

Также сообщалось, что на Донецком направлении российские силы уничтожили до 360 наёмников и военных Вооружённых сил Украины в течение суток.