Минобороны: штурмовые отряды продолжают уничтожать ВСУ в западной части Артёмовска
- РИА Новости
Отмечается, что за сутки российская авиация совершила девять вылетов в районе Артёмовска, а артиллерия выполнила 62 огневые задачи в интересах поддержки штурмовых отрядов.
Кроме того, по информации оборонного ведомства, российские ВДВ и авиация пресекли попытки украинских бойцов перебросить резервы в Артёмовск.
Также сообщалось, что на Донецком направлении российские силы уничтожили до 360 наёмников и военных Вооружённых сил Украины в течение суток.