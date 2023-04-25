Минобороны: штурмовые отряды продолжают уничтожать ВСУ в западной части Артёмовска

Короткая ссылка
Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды продолжают уничтожать военных Вооружённых сил Украины в западной части Артёмовска (Бахмута) в ДНР.
Минобороны: штурмовые отряды продолжают уничтожать ВСУ в западной части Артёмовска
  • РИА Новости

Отмечается, что за сутки российская авиация совершила девять вылетов в районе Артёмовска, а артиллерия выполнила 62 огневые задачи в интересах поддержки штурмовых отрядов.

Кроме того, по информации оборонного ведомства, российские ВДВ и авиация пресекли попытки украинских бойцов перебросить резервы в Артёмовск.

Также сообщалось, что на Донецком направлении российские силы уничтожили до 360 наёмников и военных Вооружённых сил Украины в течение суток.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить