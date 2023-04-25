Замгенпрокурора России: прокуроры отменили необоснованную мобилизацию 15 тысяч граждан

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Первый замгенпрокурора России Анатолий Разинкин в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что прокуроры отменили необоснованную мобилизацию 15 тысяч граждан.
Замгенпрокурора России: прокуроры отменили необоснованную мобилизацию 15 тысяч граждан
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова ведётся надзорное сопровождение частичной мобилизации. 

По его словам, прокуроры выявили более 12 тыс. нарушений закона и внесли более 3 тыс. актов реагирования.

Всего ими были пресечены необоснованные мероприятия по призыву в отношении 15 тыс. граждан.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что обратился в военную прокуратуру с просьбой разобраться с поступившей жалобой на плохое отношение к мобилизованным из республики.

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