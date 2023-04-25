Парковка в Москве 1, 8 и 9 мая будет бесплатной

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в праздничные дни 1, 8 и 9 мая парковка на улицах будет бесплатной.

Об этом информирует Life.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая», — говорится в сообщении.

Собянин также уточнил, что 30 апреля и 7 мая платить за парковку нужно будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. А вот тарифы на парковки со шлагбаумом останутся прежними.

Ранее, по сообщениям НСН, Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.