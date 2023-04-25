В Петербурге мужчина распылил газовый баллончик в лицо девочке из-за ссоры с соседом

В Санкт-Петербурге из-за ссоры двух взрослых мужчин пострадал ребёнок. Отец шестилетней девочки сделал замечание соседу, который выгуливал своего шпица без намордника, после чего тот распылил газ из баллончика ребёнку в лицо.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как уточняется, конфликт произошёл 24 апреля во дворе дома на Русановской улице Невского района. 53-летний врач-стоматолог выгуливал во дворе шпица без намордника. 32-летний мужчина, гулявший в том же месте со своей дочерью, сделал соседу замечание, после чего тот достал баллончик с газом и распылил его в лицо ребёнку.

Девочке оказали помощь в больнице.

Следственный комитет проверяет все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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