В Петербурге мужчина распылил газовый баллончик в лицо девочке из-за ссоры с соседом
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Как уточняется, конфликт произошёл 24 апреля во дворе дома на Русановской улице Невского района. 53-летний врач-стоматолог выгуливал во дворе шпица без намордника. 32-летний мужчина, гулявший в том же месте со своей дочерью, сделал соседу замечание, после чего тот достал баллончик с газом и распылил его в лицо ребёнку.
Девочке оказали помощь в больнице.
Следственный комитет проверяет все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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