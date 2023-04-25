Около 10 тысяч подростков смогут трудоустроиться на лето в Ленобласти
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
Уточняется, что на эти цели из регионального бюджета будут выделены дополнительные средства.
Подростки старше 14 лет смогут работать в своих учебных заведениях, в общественных пространствах, а также заниматься благоустройством мемориалов и обелисков. Для участия в инициативе ребятам потребуется разрешение родителей.
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