Около 10 тысяч подростков смогут трудоустроиться на лето в Ленобласти

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По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко служба занятости увеличит охват молодёжи в летний период. Трудоустроиться в регионе на каникулах смогут около 10 тыс. подростков.
Около 10 тысяч подростков смогут трудоустроиться на лето в Ленобласти
  • Gettyimages.ru
  • © Emma Kim

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Уточняется, что на эти цели из регионального бюджета будут выделены дополнительные средства.

Подростки старше 14 лет смогут работать в своих учебных заведениях, в общественных пространствах, а также заниматься благоустройством мемориалов и обелисков. Для участия в инициативе ребятам потребуется разрешение родителей.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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