«Ъ»: Минцифры может обязать ретейлеров устанавливать российские ОС на импортные компьютеры

Минцифры планирует обязать продавцов техники предустанавливать на персональные компьютеры и ноутбуки российские операционные системы.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

«Российская операционная система должна стать дополнительной», — заявил собеседник газеты.

Соответствующий документ может быть внесён в правительство в этом квартале года.

Ранее сообщалось, что Минобороны России отказывается от использования операционной системы Microsoft на служебных компьютерах ведомства в пользу российской Astra Linux.

В Роскачестве дали советы, как защититься от кибератак тем, кто работает удалённо.