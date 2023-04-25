«Ъ»: Минцифры может обязать ретейлеров устанавливать российские ОС на импортные компьютеры

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Минцифры планирует обязать продавцов техники предустанавливать на персональные компьютеры и ноутбуки российские операционные системы.
«Ъ»: Минцифры может обязать ретейлеров устанавливать российские ОС на импортные компьютеры
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Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

«Российская операционная система должна стать дополнительной», — заявил собеседник газеты.

Соответствующий документ может быть внесён в правительство в этом квартале года.

Ранее сообщалось, что Минобороны России отказывается от использования операционной системы Microsoft на служебных компьютерах ведомства в пользу российской Astra Linux. 

В Роскачестве дали советы, как защититься от кибератак тем, кто работает удалённо.

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