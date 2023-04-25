Доцент РЭУ Иванова-Швец: россиянам, которым исполнилось 80 лет, с 1 мая повысят пенсию

С 1 мая 2023 года для некоторых категорий россиян будут увеличены пенсии, заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Например, тем, кто достиг 80 лет по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей», — приводит её слова агентство «Прайм».

Иванова-Швец отметила, что у Социального фонда есть вся информация о пенсионерах, поэтому дополнительные заявления в большинстве случаев не нужны.

Доцент добавила, что если в случае появления новых иждивенцев пенсионеру полагается надбавка.

1 апреля стало известно, что социальные пенсии в России проиндексированы на 3,3%.