Член ОП Виноградов: самая большая пенсия в России будет у представителей тяжёлых профессий

Член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что претендовать на повышенную пенсию могут представители особо тяжёлых профессий.

Об этом Виноградов рассказал в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, речь идёт о федеральных госслужащих, космонавтах, военных, а также работниках лётно-испытательного состава.

Вместе с тем, добавил он, и для представителей этих профессий существует ряд условий.

«Например, наличие стажа государственной гражданской службы в 2023 году должно составлять не менее 18 лет и шести месяцев», — объяснил он.

1 апреля стало известно, что социальные пенсии в России проиндексированы на 3,3%.