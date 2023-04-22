Член ОП Виноградов: самая большая пенсия в России будет у представителей тяжёлых профессий
Об этом Виноградов рассказал в беседе с агентством «Прайм».
По словам эксперта, речь идёт о федеральных госслужащих, космонавтах, военных, а также работниках лётно-испытательного состава.
Вместе с тем, добавил он, и для представителей этих профессий существует ряд условий.
«Например, наличие стажа государственной гражданской службы в 2023 году должно составлять не менее 18 лет и шести месяцев», — объяснил он.
1 апреля стало известно, что социальные пенсии в России проиндексированы на 3,3%.