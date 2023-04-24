Телеканал «Соловьёв LIVE» предложил работу американскому телеведущему Карлсону

Команда «Соловьёв LIVE» предложила работу американскому журналисту, бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону.

Об этом говорится в письме команды.

В нём сказано, что с уходом ведущего с телеканала США потеряли последний голос разума.

«Мы с удовольствием предложим Вам работу в качестве эксперта или ведущего, если Вам покажется интересным данное предложение», — говорится в сообщении.

24 апреля телеканал Fox News объявил об уходе Такера Карлсона.

Отмечается, что решение об уходе ведущего было обоюдным для канала и Карлсона.