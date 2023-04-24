Телеканал «Соловьёв LIVE» предложил работу американскому телеведущему Карлсону
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Об этом говорится в письме команды.
В нём сказано, что с уходом ведущего с телеканала США потеряли последний голос разума.
«Мы с удовольствием предложим Вам работу в качестве эксперта или ведущего, если Вам покажется интересным данное предложение», — говорится в сообщении.
24 апреля телеканал Fox News объявил об уходе Такера Карлсона.
Отмечается, что решение об уходе ведущего было обоюдным для канала и Карлсона.