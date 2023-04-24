Швейцарский журналист Кеппель посетил Москву и назвал её процветающим городом

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Журналист и владелец швейцарской газеты Die Weltwoche Роджер Кеппель посетил Москву и назвал российскую столицу процветающим городом.
Швейцарский журналист Кеппель посетил Москву и назвал её процветающим городом
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом он сказал на YouTube-канале издания.

Журналист обратил внимание на заполненность кафе и ресторанов в центре Москвы.

Кеппель добавил, что столица не сталкивается с дефицитом товаров, а инфляция в стране составляет около 2—3%.

По его мнению, коллективный Запад напрасно считает себя мировым центром.

«Мир меняется, и, возможно, процветание Москвы является своего рода символом этих изменений», — цитирует Кеппеля РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что инициаторы санкций против России наказывают сами себя.

По его словам, задачей на 2023 год является поддержание положительной тенденции развития экономики России.

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