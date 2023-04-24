Песков назвал доносы отвратительным явлением

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что доносы являются отвратительным явлением.
Песков назвал доносы отвратительным явлением
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

В ходе пресс-подхода Пескову задали вопрос о его отношении к «эпидемии доносов» тех людей, которые стремятся «выслужиться и сделать карьеру».

«Что касается доносов, это как было всегда отвратительно, так есть, и надеюсь, так будет», — цитирует его РИА Новости.

В сентябре прошлого года депутат Национального собрания Франции Лоранс Робер-Део заявила, что обнародованный ранее Центром противодействия дезинформации при СНБО Украины чёрный список напоминает перечень доносов, публиковавшихся в 1930—1940-х годах.

Подробнее — в материале RT.

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