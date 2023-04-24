Аэропорт Внуково работает в штатном режиме на фоне сообщений о беспилотнике

Аэропорт Внуково на данный момент работает в штатном режиме, воздушное пространство открыто. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта на фоне сообщений о возможном обнаружении беспилотника.

globallookpress.com

© Edgar Breshchanov

Ранее источник РИА Новости в авиакругах сообщил о закрытии воздушного пространства над Внуковом из-за появившейся информации о беспилотнике. «Международный аэропорт Внуково на данный момент работает в штатном режиме. Воздушное пространство открыто», — заявили в аэропорту. 20 апреля в пресс-службе главка Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу рассказал, что в аэропорту Пскова найден квадрокоптер.