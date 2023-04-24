Аэропорт Внуково работает в штатном режиме на фоне сообщений о беспилотнике
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Ранее источник РИА Новости в авиакругах сообщил о закрытии воздушного пространства над Внуковом из-за появившейся информации о беспилотнике.
«Международный аэропорт Внуково на данный момент работает в штатном режиме. Воздушное пространство открыто», — заявили в аэропорту.
20 апреля в пресс-службе главка Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу рассказал, что в аэропорту Пскова найден квадрокоптер.