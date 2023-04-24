Аэропорт Внуково работает в штатном режиме на фоне сообщений о беспилотнике

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Аэропорт Внуково на данный момент работает в штатном режиме, воздушное пространство открыто. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта на фоне сообщений о возможном обнаружении беспилотника.
Аэропорт Внуково работает в штатном режиме на фоне сообщений о беспилотнике
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Ранее источник РИА Новости в авиакругах сообщил о закрытии воздушного пространства над Внуковом из-за появившейся информации о беспилотнике.

«Международный аэропорт Внуково на данный момент работает в штатном режиме. Воздушное пространство открыто», — заявили в аэропорту.

20 апреля в пресс-службе главка Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу рассказал, что в аэропорту Пскова найден квадрокоптер.

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