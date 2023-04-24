Участниками всероссийского субботника стали более 80 тысяч жителей Хабаровского края

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Во всероссийском субботнике в Хабаровском крае приняли участие около 82 тыс. человек, рассказали в региональном Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
Участниками всероссийского субботника стали более 80 тысяч жителей Хабаровского края
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Об этом сообщает transsibinfo.com.

За день ликвидировано более 100 свалок. Также приведено в порядок 6,7 тыс. дворов, благоустроено свыше 130 детских спортплощадок.

«Всероссийский субботник прошёл в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и шести муниципальных районах. Ещё в 11 районах края мероприятие перенесено из-за плохой погоды. Там жители выйдут на субботник в конце апреля — начале мая», — уточнили в ведомстве.

Тем временем в Севастополе начался месячник чистоты, передаёт ИА SevastopolMedia. Уборка территорий города прошла в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Следующий субботник запланирован на 29 апреля.

Ранее сообщалось, что в рамках субботника в Москве высадили почти тысячу деревьев.

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