В рамках субботника в Москве высадили почти 1 тысячу деревьев

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Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков сообщил, что в столице в ходе общегородского субботника высадили около 1 тыс. деревьев. По его словам, в мероприятии приняли участие около 1,7 млн человек.
В рамках субботника в Москве высадили почти 1 тысячу деревьев
  • РИА Новости

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По словам заммэра, были выполнены работы по прогребанию почти 3 тыс. га земли, подготовлены 33,4 тыс. кв. м цветников, промыты свыше 3,7 тыс. цоколей и фасадов.

Также были высажены около 1 тыс. деревьев, больше всего — в Северо-Восточном, Западном и Южном административных округах города.

Ранее телеканал «360» сообщал, что традиционный ежегодный субботник в Московской области пройдёт 22 апреля.

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