В рамках субботника в Москве высадили почти 1 тысячу деревьев
- РИА Новости
Об этом пишет «Вечерняя Москва».
По словам заммэра, были выполнены работы по прогребанию почти 3 тыс. га земли, подготовлены 33,4 тыс. кв. м цветников, промыты свыше 3,7 тыс. цоколей и фасадов.
Также были высажены около 1 тыс. деревьев, больше всего — в Северо-Восточном, Западном и Южном административных округах города.
Ранее телеканал «360» сообщал, что традиционный ежегодный субботник в Московской области пройдёт 22 апреля.