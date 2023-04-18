В рамках субботника в Москве высадили почти 1 тысячу деревьев

Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков сообщил, что в столице в ходе общегородского субботника высадили около 1 тыс. деревьев. По его словам, в мероприятии приняли участие около 1,7 млн человек.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По словам заммэра, были выполнены работы по прогребанию почти 3 тыс. га земли, подготовлены 33,4 тыс. кв. м цветников, промыты свыше 3,7 тыс. цоколей и фасадов.

Также были высажены около 1 тыс. деревьев, больше всего — в Северо-Восточном, Западном и Южном административных округах города.

Ранее телеканал «360» сообщал, что традиционный ежегодный субботник в Московской области пройдёт 22 апреля.